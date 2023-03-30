1300 жителей Иркутского района будет принимать новый ФАП в Мельничной Пади Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыл свои двери для жителей Иркутского района в поселке Мельничная Падь. Наблюдаться у специалистов там будут 1300 человек. Современную модульную конструкцию возвели по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

- Ранее фельдшер и медицинская сестра оказывали медицинскую помощь населению в деревянном приспособленном здании 1958 года постройки, - отмечают в пресс-службе минздрава Иркутской области.

В помещении ФАПа расположены процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Имеется все необходимое оборудование.

Напомним, медики назвали главные признаки клещевого энцефалита. Среди симптомов - повышенная температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль.там, В месте укуса клеща образуется красное кольцо, сыпь, через длительное время начинаются проблемы с суставами, неврологические осложнения.