В Ангарске мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пятиэтажка загорелась в 7 микрорайоне Ангарска вечером 29 марта. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. С балкона вырывались клубы черного дыма и языки пламени. Заметившие это соседи вызвали спасателей. 11 жильцов дома успели выбраться на улицу самостоятельно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств были спасены еще шесть человек, в том числе двое детей, - рассказали в ведомстве. - На полу в коридоре горевшей квартиры был обнаружен мужчина. С отравлением угарным газом в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Позже пострадавший скончался в больнице.

Специалисты осмотрели сгоревшую квартиру и заключили, что огонь начал распространяться на балконе из-за непотушенной сигареты.

Напомним, следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска выследили и задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины, которое было совершено почти 20 лет назад. Все это время мужчина скрывался в Новосибирске.

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