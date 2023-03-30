До +19 градусов ожидается в Иркутске в четверг, 30 марта
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Иркутск пришла настоящая весна! Столбик термометра в четверг, 30 марта, поднимется до +19 градусов. При этом осадков в городе не ожидается, лишь ветер юго-восточный с порывами 5-10 м/с. Такой прогноз погоды предоставили в Иркутском УГМС.
- В целом по региону будет облачно, местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - говорят специалисты. - В отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северных районах ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В остальных районах Иркутской области сегодня тоже тепло. Воздух прогреется до +14...+19 градусов, однако при облачной погоде ожидается похолодание до +5...+10.
Напомним, В Приангарье официально отменены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, а также распространением гриппа и ОРВИ. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации
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