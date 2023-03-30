Спикер ЗС призвал готовить кадры в Иркутской области с учетом развития экономики

Спикер ЗакСобрания призвал готовить специалистов с учетом долгосрочной перспективы развития экономики.

Кадры решают если не все, то многое. Участники заседания Общественного совета при областного парламенте обсудили подготовку специалистов, которые востребованы в Иркутской области. Перед этим они посетили ИРНИТУ в лабораториях – их помог отремонтировать и оснастить оборудованием Иркутский авиазавод по программе целевого обучения инженеров авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха»

Студенты с помощью компьютерных программ учатся моделировать детали и выявлять части, на которые будет приходиться наибольшая нагрузка, соответственно – выше риск поломки. В производственной мастерской установлено оборудование как в цехах авиазавода.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков отметил, что вуз сотрудничает с 700 компаниями в сфере подготовки квалифицированных кадров.

В тоже время потребность рынка труда в регионе составляет 32 тысяч человек. Самые востребованные рабочие специальности – электрогазосварщик, бетонщик, каменщик. Для работников с высшим образованием – врач.

- Мы должны учитывать хотя бы в трехлетней перспективе потребность экономики и готовить специалистов по направлениям, которые будут необходимы в будущем, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

По итогам обсуждения депутаты ЗС решили обратиться в федеральное правительство с предложением увеличить в вузах и колледжах количество мест для целевого набора за счет бюджета, а также оснастить лаборатории российскими аппаратно-программными решениями.