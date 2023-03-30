Свыше 200 жительниц Иркутской области прошли курсы сестринского дела Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области проводят курсы повышения квалификации младшего медицинского персонала и волонтеров. Они осваивают общий уход за пострадавшими и ранеными. Обучение уже завершил 231 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Курсы прошли женщины разных возрастов и профессий, которых объединило одно – горячее желание помогать, в том числе пострадавшим в зоне СВО. Первые выпускницы курсов уже проявили себя и применили полученные навыки, поддерживая ребят, проходивших лечение в военном госпитале Иркутска, – прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Программа рассчитана на 18 академических часов. Ее разработкой занимались специалисты Иркутского базового медицинского колледжа. Сейчас курсы можно в Иркутске, Тайшете, Братске, Усть-Куте, Усть-Илимске, поселке Качуг, говорят в правительстве региона.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области появится закон о поддержке волонтеров. Также стало известно, что Региональный филиал Фонда поддержки ветеранов СВО создают в Иркутской области.