Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 7:09

Свыше 200 жительниц Иркутской области прошли курсы сестринского дела

Курсы проводят в нескольких городах региона
Елена СИНИЦА
Свыше 200 жительниц Иркутской области прошли курсы сестринского дела

Свыше 200 жительниц Иркутской области прошли курсы сестринского дела

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области проводят курсы повышения квалификации младшего медицинского персонала и волонтеров. Они осваивают общий уход за пострадавшими и ранеными. Обучение уже завершил 231 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Курсы прошли женщины разных возрастов и профессий, которых объединило одно – горячее желание помогать, в том числе пострадавшим в зоне СВО. Первые выпускницы курсов уже проявили себя и применили полученные навыки, поддерживая ребят, проходивших лечение в военном госпитале Иркутска, – прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Программа рассчитана на 18 академических часов. Ее разработкой занимались специалисты Иркутского базового медицинского колледжа. Сейчас курсы можно в Иркутске, Тайшете, Братске, Усть-Куте, Усть-Илимске, поселке Качуг, говорят в правительстве региона.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области появится закон о поддержке волонтеров. Также стало известно, что Региональный филиал Фонда поддержки ветеранов СВО создают в Иркутской области.