Нарушения при капремонте домов по улицам Баррикад и Напольная выявили в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проверка прокуратуры выявила, что капитальный ремонт многоквартирных домов по улицам Баррикад и Напольная в Иркутске был проведен не надлежащим образом. Более того, выполнены далеко не все работы, предусмотренные договором.

- Зафиксированы факты некачественного закрепления обшивочных материалов при ремонте крыши, несоответствия применяемых материалов предусмотренных технической документацией. При этом, заказчик работ – региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, принял работы в полном объеме, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Правоохранители внесли представления руководителю Фонда и подрядчикам. В настоящее время нарушения устранены, проведена замена на материалы, предусмотренные технической документацией. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, В Приангарье официально отменены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, а также распространением гриппа и ОРВИ. В том числе соблюдение обязательного масочного режима в учреждениях, проведение дезинфекции помещений, ограничения на посещение родственниками больных, находящихся на стационарном лечении и другие. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации.