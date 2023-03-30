В Братске отменили показ спектакля "Козий остров" на 7 и 8 апреля 2023 года. Фото: Братский драматический театр

В Братском драматическом театре отменили показы спектакля "Козий остров". Информация об этом появилась в социальных сетях театра.

-Внимание, 7 и 8 апреля замена спектаклей ( в эти даты должен был состояться показ спектакля "Козий остров" - прим.Ред.), - написала пресс-служба театра.

В комментариях под постом с информацией о замене спектакля, жители активно интересуются, на совсем ли отменен показ. В театре комментируют коротко: "мы не можем ответить на данный вопрос".

-Верните пожалуйста спектакль «Козий остров» . С пометкой *особо впечатлительным не смотреть, - предлагает одна из жительниц.

Также горожанам предлагают изучить остальной репертуар театра, отмечая, что выбор хороших спектаклей широк.

Говоря об особо впечатлительных, комментаторы, вероятно, ссылаются на комментарий пользователя в группе «Первый в Братске» во «ВКонтакте».

Автор поста в этой группе назвал спектакль «полным развратом с намеком на зоофилию».