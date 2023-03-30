В Иркутске на улице Советской 29 марта 2023 года случилось ДТП с тремя детьми. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В среду, 29 марта, на улице Советской в Иркутске случилась авария с участием детей. Предполагается, что 29-летняя водитель Toyota Vista не справилась с управлением и влетела в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- В момент происшествия в салоне иномарки, находилось трое несовершеннолетних 2016, 2020 и 2021 года рождения. По предварительным данным, перевозились они без детских удерживающих устройств и без использования ремней безопасности, - сообщают в инспекции.

Сейчас все пострадавшие находятся в медучреждении. Автоинспекторы проводят проверку, по результатам которой будут приняты правовые решения.

Органами прокуратуры поставлены на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, добавили в прокуратуре.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что лишенный прав 19-летний водитель сбил женщину с ребенком на «зебре» в Иркутске.