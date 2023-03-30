В Думе Иркутска обсудили создание Дома молодежи

Депутаты иркутской Думы поддержали создание Дома молодежи. Фото: Дума Иркутска

Депутатские слушания прошли в Иркутске 29 марта. Среди прочих вопросов обсуждалось создание единого Дома Молодежи.

О том, что будет из себя представлять будущий молодежный центр депутатам рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

- В 2022 году представители студенчества поговорили об этом с губернатором Игорем Кобзевым и в результате он дал поручение проработать тему более детально. Результатом стало предложение о создании единого кластера на базе бывшего кинотеатра «Звездный» и Дворца культуры профсоюзов (ул. Декабрьских Событий, 102). Именно здесь планируется создать Дом молодежи, который станет центром притяжения не только молодых людей, проживающих в Иркутске, но и площадкой для проведения региональных и федеральных мероприятий.

После проведения всех ремонтных работ в здании появятся боулинг, зоны фудкорта и отдыха, выставочное пространство, административные и хозяйственные помещения, кворкинг, открытые пространства для проведения мероприятий, терраса. Местные жители попросили оставить один кинозал, второй будет переделан под концертный.

В 2022 году «Звездный» был приобретен и его передали в министерство по молодежной политике региона. Для продолжения работы и участия в федеральной программе необходимо объединить “Звездный” и ДК профсоюзов, который находится в муниципальной собственности. Ситуация осложняется тем, что сейчас в этом помещении находится семь муниципальных учреждений, среди которых танцевальный ансамбль «Солнышко» и детский театр «Любимовка».

– Для нас главное – гарантия сохранения безвозмездного пользования этими помещениями для наших муниципальных организаций дополнительного образования, поскольку в них занимается большое количество детей, – подчеркнул председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. - Поэтому депутаты Думы обратятся к мэру города Руслану Болотову, чтобы безвозмездно передать здание ДК профсоюзов в областную собственность, а также к губернатору региона Игорю Кобзеву с просьбой внести в соответствующий областной закон изменения, которые помогут муниципальным учреждениям безвозмездно использовать региональные помещения.