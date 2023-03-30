Изменения в городской бюджет приняты на очередном заседании Думы Иркутска

Дума приняла первые изменения в бюджет в этом году. Фото: Дума Иркутска

На очередном заседании Думы Иркутска депутаты обсудили внесение изменений в бюджет города. Доходная часть увеличена на почти 5,4 млрд рублей и составила более 33,6 млрд рублей. Расходы возросли на 6,5 млрд рублей и превысили отметку в 35 млрд рублей.

– Это первая корректировка бюджета в 2023 году, - пояснил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. - Мы учли средства, которые пришли после принятия и корректировки областного бюджета. Большая часть направлена на социальную составляющую. В частности, на софинансирование строительства школ в микрорайоне Союз (там уже прошли торги, и подрядчик скоро приступит к работе) и на улице Ярославского, детского сада на Лисихе и пристроев. Также средства из «депутатского фонда» выделены на поддержку социальной сферы Иркутска.

В частности, на социальную сферу добавлено более 800 млн рублей, из которых 455 - на строительство, ремонт и проектирование соцобъектов, а около 190 млн рублей – на проведение ремонта и оснащение муниципальных организаций. Еще более 100 млн рублей предусмотрено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Увеличены расходы на организацию пассажирских перевозок, содержание и ремонт городских дорог, обустройство тротуаров и пешеходных переходов, строительство новых парковок, благоустройство и уход за зелеными насаждениями.

– Большая часть дополнительных средств будет направлена на реализацию конкретных проектов. Многие из них определены горожанами: сегодня именно они решают, что важно и нужно сделать в первую очередь, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Кроме субсидий из областного бюджета, корректировки в бюджет внесены после перераспределения средств «депутатского фонда».