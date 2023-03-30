29 марта 2023 года Игорь Милостных возглавил РОСПРОФЖЕЛ на ВСЖД Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске состоялась VIII отчетная профсоюзная конференция ППО ОАО «РЖД» на ВСЖД. Заседание прошло в очном формате. Присутствовали 140 человек со всего полигона дороги. На нем было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя ППО ОАО «РЖД» на ВСЖД Александра Старцева. Об этом сообщает пресс-служба РОСПРОФЖЕЛ.

-Вопрос о прекращении полномочий был рассмотрен по личному заявлению Александра Старцева, - говорят в пресс-службе.

В результате открытого голосования, делегаты конференции единогласно избрали председателем Игоря Милостных.

Он в феврале 2014 года был назначен замначальника Восточно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению в Иркутском регионе. В июле 2017 года стал первым заместителем начальника Улан-Баторской железной дороги.

Деятельность и достижения Игоря Милостных отмечены многочисленными отраслевыми наградами, добавили в пресс-службе.