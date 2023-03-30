В части домов произошло отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 марта 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

Случилось отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 марта 2023. Как говорят в телеграм-канале Иркутской электросетевой компании, отключение было аварийным.

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 марта 2023

Так, произошло отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 марта 2023. Специалисты ресурсоснабжающей компании уже выехали на место, чтобы определить и устранить причину неполадок.

Рассказываем, кому из жителей этого района повезло меньше всего. Так, отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 марта 2023 оставило без света часть домов на улицах Восточный промузел, Красноярской, Пискунова, Советской, Ширямова, Ядринцева, говорит пресс-служба Иркутской электросетевой компании в своих социальных сетях.

Предполагается, что электричество восстановят к 21:00 по местному времени.