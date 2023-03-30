Реконструкцию моста через реку Куту в Иркутской области завершат в октябре 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Реконструкцию автомобильного моста через реку Куту в Усть-Куте планируют завершить в октябре. Работы ведет Дорожная служба Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Работы идут в соответствии с графиком, они не прекращались даже зимой. Объект готов на 46%, осенью мы его торжественно откроем, – говорят власти.

На сегодняшний день готовы две береговых и пять русловых опор. Также на них уже смонтировали пролетные строения и установили перильные ограждения. Со стороны опоры №1 также подрядчик провел монтаж плит мягкого въезда. Установили и часть карнизных блоков.

На данный момент специалисты в процессе создания последней опоры в русле реки, сделано девять буронабивных свай, в ближайшее время начнется заливка бетона.

Длина моста достигнет 169 метров, подходов к нему – 100 метров, будет обустроено две полосы движения каждая шириной по 3,5 метра с асфальтобетонным покрытием.