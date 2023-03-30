В Иркутской области авто-лихач насобирал 29 штрафов с начала 2023 года. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Иркутской области автоинспекторы установили личность одного лихача. Как оказалось, это 25-летний житель, который только с января 2023 года насобирал 29 штрафов за нарушение ПДД.

- Из них 16 штрафов за несоблюдение скоростного режима, на общую сумму свыше 10 000 рублей, - говорят в ведомстве.

В отношении мужчины составили пять административных протоколов за различные нарушения.

Кроме того, ранее водитель был привлечён за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Все материалы направлены в суд для принятия правового решения. Ранее стало известно, что реконструкцию моста через реку Куту в Иркутской области завершат в октябре 2023 года. Объект готов на 46%, осенью его торжественно откроют.

Также стало известно, что МЧС Иркутской области предупредил о ветре до 26 м/с 30 и 31 марта 2023 года.