Рассказываем, какие адреса ждет отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Ожидается отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 года. Об этом рассказала энергоснабжающая организация в своих социальных сетях. Без света придется посидеть жителям Иркутского района, Шелеховского района. Конечно, не сложится такой ситуации, что без электричества остались все дома разом.

Отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 года

Как мы уже и сказали, отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 года ждет жителей множества домов, но, к счастью, не целых районов. Кому-то повезет и электричества не будет пару часов, а вот кому-то придется куковать без света почти целый день.

Энергоснабжающая организация в своей группе во ВКонтакте "Свет38" представила всю информацию про отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 года в виде таблиц.

Что ж, делимся и с вами. Смотрите, ищите свой адрес, чтобы узнать, ждет ли вас отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 года.

Отключения света 31 марта

Отключения в Шелеховском районе