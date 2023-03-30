В Иркутске на улице Декабрьских Событий столкнулись пожарная автоцистерна и автобус. Фото: Госавтоинспекция региона

30 марта около 19 часов на пересечении улиц Декабрьских Событий и Дзержинского произошло столкновение пожарной автоцистерны с маршрутным автобусом «ПАЗ». Затем водитель последнего также влетел в пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

-В момент ДТП спецтехника ехала с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. В салоне автобуса было около 30 человек. Работники скорой медицинской помощи осмотрели участников на наличие травм, - говорят в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Кроме этого, в прокуратуре региона сообщили, что поставили на контроль установление обстоятельств автоаварии в Иркутске. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе ведомства.