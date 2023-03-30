Песня на стихи забайкальца прозвучала вместо минуты молчания о погибших на СВО. Фото: ЗРТК

Стихи поэта из Забайкалья Андрея Бабожена попались на глаза певице Светлане Рыбальченко. Как итог, творчество двоих людей слилось воедино - в песню "Я зажгу свечу". Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Когда Светлана заметила эти стихи, она связалась с нами, чтобы получить добро на создание песни. И вот в 2022 году ее услышал свет, - прокомментировала мама Андрея Лидия Бабожен.

Сама же Светлана обратила внимание на то, что чувствует талантливых людей за версту, так произошло и в случае с Андреем. Она считает, что в его стихах каждое слово рождено с душой, сердцем и высоким помыслом.

С песней и с клипом «Я зажгу свечу» уже выступали в театре Российской армии, выступали в Московском доме ветеранов войн, выступали в Центральном доме Российской армии. Она звучала вместо минуты молчания в память о погибших в зоне СВО.