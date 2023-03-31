Аварийное отключение света в Иркутском районе произошло из-за сильного ветра 31 марта Фото: Иван Макеев

Аварийное отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 произошло из-за сильного порывистого ветра и снега. Непогода вызвала перебои с подачей электроэнергии в нескольких поселках и в ряде СНТ. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

Аварийное отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023: когда устранят неисправности

Аварийное отключение света в Иркутском районе 31 марта 2023 оставило без электроэнергии часть домов в деревнях Лыловщина, Московщина, в СНТ Тихий плес и Тихий плес-2, в ТСН Локомотив. Также без света остаются часть домов поселка Молодежный и несколько садоводств по Байкальскому тракту.

- Бригады Восточных электрических сетей направлены для определения и устранения причины отключения, - рассказали в ИЭСК.

Специалисты планируют управиться с работой до 15.00 по местному времени. Это ориентировочное время возобновления подачи электричества.

Стоит отметить, что непогода пришла в наш регион не на один день. Синоптики накануне предупреждали о приходе активного циклона, который и принес с собой снег, ветер и похолодание - подробности здесь.

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