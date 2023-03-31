Узнали, когда дадут свет в деревне Новогрудинино и в СНТ по Мельничному тракту 31 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свет отключили 31 марта в деревне Новогрудинино и в нескольких СНТ по дороге в Мельничную падь из-за аварии на сетях. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов в деревне Новогрудинина, а также СНТ Большой Калей, СНТ Гелиос, СНТ Завидово, ДНТ Защитник, СНТ Мечта, СНТ Радуга, СНТ Тонус, СНТ Энергетик, - говорят специалисты.

Аварийное отключение света в этих населенных пунктах планируют устранить до 13.00 часов по иркутскому времени. На месте уже работают бригады Южных электрических сетей и ОГУЭП «Облкоммунэнерго», которые обследуют воздушные линии электропередач и проверяют исправность электрооборудования.

Напомним, что этим утром аварийно отключение света также произошло в деревнях Лыловщина и Московщина, в поселке Молодежный, а также в ряде садоводств и ТСН Локомотив.

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