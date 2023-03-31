Аварийное отключение света устраняют в Октябрьском районе Иркутска 31 марта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 31 марта 2023 устраняют специалисты бригаду Южных электрических сетей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.
- Отключение электроэнергии в Октябрьском районе произошло в 08.16 утра 31 марта, - говорят специалисты. – Также электроснабжения из-за аварии нет в поселке Новая Разводная.
Отмечается, что рабочие уже трудятся над устранением неисправностей. Управиться с работами планируют до 13.00 по иркутскому времени. Пока же без света остаются жители домов по улицам Байкальская, Солнечная, Ширямова, Крылатый, а также в нескольких СНТ, таких как Солнечный, Солнечный-1, Солнечный-2.
Еще без электричества сейчас дома в поселке Светлый и деревне Новая Разводная. В последнем населенном пункте электроснабжение необходимо восстановить на улицах Веселая, Дорожная, Западная, Кирпичная, Светлая, Совхозная, Совхозный, Строителей, Трактовая, Южная.
Стоит отметить, что свет из-за аварии на сетях также отключили в Иркутском районе – в деревнях Лыловщина, Максимовщина, в поселке Молодежный, а также в СНТ по дороге на Мельничную Падь.
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