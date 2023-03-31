ВТБ: мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи

Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. Обещая восстановить доступ к ней, они стараются получить данные для входа, код из СМС для последующего оформления кредита или вывода средств клиента. ВТБ рекомендует проверять любую входящую информацию в контакт-центре самостоятельно и не отвечать на подозрительные звонки третьих лиц.

По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра и сообщают, что учетная запись онлайн-банка была заблокирована. В ходе разговора они просят сообщить свою идентификацию и пароль из СМС, который «должен помочь» восстановить работу сервиса. На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

«В попытках завладеть средствами клиентов банков мошенники изобретают все более изощренные схемы, которые постоянно совершенствуются. Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях – немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации. Это может быть телефонный номер 1000 или номер, указанный на обратной стороне вашей карты, а также чат ВТБ Онлайн», — отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ.

Эксперты ВТБ отмечают, что сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег. Например, вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. При этом попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25% с начала года. Новые схемы появляются постоянно, но соблюдение базовых принципов безопасности помогут избежать ловушки мошенников. Не стоит поддаваться панике, даже если по телефону вам угрожают блокировкой доступа к денежным средствам. Важно внимательно читать код из СМС — для какой именно операции он был направлен и совпадает ли это со словами неизвестных во время беседы, прекратить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.

ВТБ рекомендует соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным, которые представляются сотрудниками банков или органов власти в телефонной беседе. В настройках профиля в ВТБ Онлайн можно прочитать памятки о том, как не попасться на уловки мошенников. Также онлайн можно быстро заблокировать свою учетную запись и предотвратить доступ мошенников к вашим средствам с последующей разблокировкой. Помимо этого в ВТБ Онлайн доступен контроль лимитов на расходы по картам и счетам, блокировка дебетовых и кредитных карт, посмотреть историю авторизации в сервисе. С помощью чат-бота можно быстро передать номер телефона мошенников для проверки и блокировки или связаться с оператором.