В Иркутской области идет прием заявок на Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России». Фото: Екатерина Хороших

Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» завершится 12 мая 2023 года. В Иркутской области конкурс проходит при поддержке губернатора Игоря Кобзева и правительства региона, организатором выступает ФБУ «Иркутский центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области». В этом году конкурс состоится в 25-й раз.

- Подать заявку на участие довольно просто. Достаточно зайти на сайт «Иркутского ЦСМ», там есть все подробности, - пояснил и.о. директора «Иркутского ЦСМ» Дмитрий Солдатов. - Информация обо всех участниках представлена в каталоге на русском и китайском языках. Сейчас прорабатывается возможность издания каталога еще и на монгольском языке.

Количество участников конкурса растет с каждым годом. Традиционно самая многочисленная категория - промышленное производство. Но также участвуют торговые объекты, салоны красоты, творческие мастерские, государственные учреждения. Так, в 2022 году заявки подали 47 предприятий, из которых 26 - новые.

Главный критерий в определении победителей - соответствие строгим требованиям качества продукции. Для этого на предприятие выезжают независимые эксперты, оценивающие все этапы контроля выпуска продукции или оказания услуг. Ближайший визит комиссии намечен в одну из управляющих компаний Иркутска - кстати, впервые участвующую в конкурсе.

- Многие из участников получают рекомендации, что им нужно исправить, чтобы повысить качество своей продукции, - рассказала Вера Попцова, начальник отдела стандартизации Иркутского ЦСМ и куратор конкурса. - Для многих эти советы становятся стимулом к позитивным переменам, и на следующий год участники возвращаются к нам. Участие в конкурсе становится показателем качества продукции и услуг, а обладатели дипломов могут использовать логотип конкурса в течение двух лет.