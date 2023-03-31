84-летняя женщина погибла в загоревшемся доме на улице 2-я Огородная в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел этой ночью в Иркутске. Первыми охваченный огнем деревянный дом на улице 2-я Огородная заметили соседи. Звонок от очевидцев поступил в экстренные службы после полуночи. По адресу незамедлительно выехали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прибывшим огнеборцам очевидцы сообщили о том, что в доме может находиться хозяйка – женщина 1939 года рождения. В ходе тушения пожара и разборки конструкций в пристрое была обнаружена погибшая, - рассказали в ведомстве.

Пламя успело перекинуться на веранду, баню и надворную деревянную постройку.

Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России продолжают работать на месте трагедии, чтобы установить причину пожара.

Напомним, автомобилистов Иркутской области просят отказаться от дальних поездок и быть предельно осторожным на дорогах 31 марта из-за ухудшения видимости. Местами порывы ветра усиливаются до 21-26 метров в секунду.