За сутки коронавирус подтвердился у 142 жителей Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

367 809 случаев COVID-19 зарегистрировали в Приангарье за все время. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 142 человек. Таковы данные Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 31 марта 2023 года.

- С начала пандемии из-за коварной инфекции скончались 8907 жителей региона, один пациент ушел из жизни накануне, - рассказали специалисты. - Еще 984 (+0) летальных случая наступили от сопутствующих коронавирусу заболеваний.

При этом выздоровело 362 327 человек.

Чтобы снизить риски заражения, специалисты рекомендуют надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.