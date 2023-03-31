С 1 апреля «комендантский час» в Иркутской области начинается с 23 часов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание родителей и подростков обращают на то, что «комендантский час» в Иркутской области будет традиционно сокращен с 1 апреля. Теперь его время действия с 23:00 до 6:00. В этот период дети не могут находиться на улице и в общественных местах без сопровождения законных представителей. Под запрет попадают: общественный транспорт, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и т.д. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В соответствии с п.1 ст.3 Закона Иркутской области № 38-оз «Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, включенных в установленном порядке в перечень мест, запрещенных для посещения детьми», влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от трехсот до пятисот рублей, - отмечают в полиции.

Также, согласно закону, детям, не достигшим 18 лет, запрещено посещать заведения, где предусмотрена розничная продажа алкоголя.

Напомним, в Нижнеудинске сотрудники МЧС спасли четырех детей, провалившихся в реку Уду во время прогулки по льду. Плачущих ребят услышали прохожие и позвонили в экстренные службы. Трех мальчиков и девочку 10-12 лет эвакуировали на берег. Теперь их родителям предстоит выплатить штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миссия выполнима или как подготовиться к ЕГЭ за 2 месяца: советы, которые реально работают. (подробности)

Что решил суд по громкому делу, где биологические родители из Таджикистана забрали дочь у приемной семьи из Иркутска. (подробности)

«50-летие отпраздновала в кожаных шортах»: сибирячка похудела на 11 размеров ради мечты. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал