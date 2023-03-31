Две ледовые переправы закрыли на реке Чуне и Братском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Еще две ледовые переправы больше не отвечают требованиям безопасности из-за резкого потепления. Речь идет о дорогах по реке Чуне и Братскому водохранилищу. Об их закрытии объявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области 31 марта.

- В регионе остаются действующими 30 ледовых переправ: по четыре - в Киренском и Катангском районах, по три - в Казачинско-Ленском и Братском, по две - в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Бодайбинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, по одной - в Жигаловском, Шелеховском, Чунском, Усольском, Мамско-Чуйском, Балаганском районах, - уточняют в ведомстве.

Состояние льда на них специалисты мониторят ежедневно. В случае риска провала автомобилей, они будут оперативно закрыты.

Напомним, «комендантский час» в Иркутской области будет традиционно сокращен с 1 апреля. Теперь его время действия с 23:00 до 6:00. В этот период дети не могут находиться на улице и в общественных местах без сопровождения законных представителей.

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