Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров 30 января 2023 года. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Банком России 30 марта 2023 года.

В рамках дополнительной эмиссии банк разместил по закрытой подписке 8 743 250 481 071 штуку обыкновенных акций по цене 0,017085 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию на общую сумму 149,4 млрд рублей.

Из них 55 512 699 392 акции были оплачены денежными средствами в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения. Оставшиеся 8 687 737 781 679 штук оплачены неденежными средствами за счет акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет уступки требований по субординированному депозиту, полученному банком ВТБ из средств Фонда национального благосостояния в 2014 году.

В результате допэмиссии Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) вошел в число дочерних банков ВТБ.

«Проведенная дополнительная эмиссия является частью нашего плана по укреплению капитальной базы, направленного на поддержание развития бизнеса, поддержку клиентов и способствование развитию российской экономики в качестве ключевого системообразующего банка», - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.