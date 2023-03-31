В Усть-Куте Иркутской области ввели режим повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Куте введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов в своем телеграм-канале.

-Еще в прошлые выходные снег начал активно таять, это нетипично для данного периода. Провели совещание, оценили масштабность проблемы в районе, - написал он.

Со слов Анисимова, в поселениях ситуация в целом стабильна. Главы заявили, что острых проблем нет или же они оперативно решаются.

В городе же ситуация хуже: есть заполненные водой подвалы и подтопленные улицы. Работы по устранению проблемы ведутся. Например, уже несколько дней откачиваются талые воды вблизи самых проблемных участков. Привлекают и силы МЧС, так как ситуация не из простых.

Уточняется, что режим повышенной готовности позволит муниципалитету привлечь дополнительные технику, специалистов и финансы. Продлится режим до устранения проблемы.