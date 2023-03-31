В Бодайбо для возведения нового аэропорта завозят песок. Фото: «Полюс Вернинское»

До 2022 года проект нового бодайбинского аэропорта несколько лет был на стадиях обсуждений, планирования, корректировок, утверждения, поиска подрядчика и т.д. Нюансов, сдвигающих старт этого сложного проекта для северной гористой местности, оказалось очень много. Сейчас можно говорить уверенно: началась практическая реализация.

Напомним, проектную документацию по модернизации аэропортового комплекса профинансировала золотодобывающая компания «Полюс». Тендер на строительство выиграла компания «Ротек». По контракту с ФКУ «Ространсмодернизация» на 7,4 млрд рублей подрядчики должны построить и смонтировать несколько объектов, включая искусственную полосу. Со взлетно-посадочной полосой в действующем аэропорту связана главная проблема. Она грунтовая и эксплуатируется уже почти 80 лет. Это исключает возможность принимать современные борта, а в период дождей и снеготаяния аэропорт зачастую просто закрывается.

- Мы уже приступили к реализации этого масштабного проекта: завозим в Бодайбо оборудование, готовим необходимые материалы, укомплектовали штат подразделения. Задействуем широкий парк строительной техники - самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, бетономешалки – всего более 50 единиц. При укладке бетона «взлётки» будет применяться современный производительный комплекс Gomaco, который отлично справился со своей задачей при строительстве главной воздушной гавани Камчатки. Современная техника в достаточном количестве, а также квалифицированный персонал позволят нам выполнить весь объём работ в установленные сроки. Новый аэродром начнёт принимать среднемагистральные суда и будет «золотыми буквами» вписан в карту транспортной инфраструктуры России, - говорит гендиректор компании «Ротек» Евгений Рубцов.

Фото: «Полюс Вернинское»

Золотодобытчики активно содействуют реализации этого масштабного инфраструктурного проекта. В том числе на стадии добычи песка.

- Месторождение песка находится на другой от аэропорта стороне реки Витим, - рассказывает начальник производственно-технического отдела компании «Полюс Вернинское» Дмитрий Москвитин. - На первой стадии мы помогли строителям начать работы. Провели тендер и выбрали подрядчика на строительство и эксплуатацию ледовой переправы через реку. Привлекли Институт недропользования ИРНИТУ для корректировки технического проекта, защитили в Енисейском управлении Ростехнадзора план развития горных работ на 2023 год.

К слову, проект разработки этого месторождения песка был готов уже очень давно. Но когда был утвержден проект строительства аэропорта, выяснилось, что песка необходимо намного больше. Инженерам потребовалось срочно вносить изменения в проектную документацию. В рамках сотрудничества Вернинского с Иркутским политехом за эту работу взялись сотрудники Института недропользования ИРНИТУ.

- Мы в короткие сроки произвели необходимое изменение проектной документации и скорректировали календарный план развития месторождения, успешно защитили корректировку технического проекта в Министерстве природных ресурсов Иркутской области, - поясняет Дмитрий Нечаев, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых Института недропользования ИРНИТУ.

По заключенному договору модернизация аэропорта должна завершиться к декабрю 2024 года. Она будет проходить в несколько этапов.