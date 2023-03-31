Завершились поиски 39-летнего уроженца Иркутска Василия Кутепова. Фото: ЛизаАлерт

С 1 марта 2023 года 39-летний уроженец Иркутска Василий Кутепов перестал выходить на связь. С 2019 года он переехал жить в Екатеринбург, однако его родственники уверяли, что не выходить на связь продолжительное время - не про него. Сегодня, 31 марта, поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил об окончании поисков мужчины.

- Василий по работе уехал из Екатеринбурга и потерял телефон. После он купил новый, однако связь оказалась нестабильной. Он не думал, что близкие станут так сильно переживать, поэтому и не выходил на контакт, - рассказали в отряде.

Знакомые Василия показали ему новости в средствах массовой информации о его поисках. Тогда он сразу же позвонил маме и рассказал, что с ним все в порядке. Теперь все на связи.

Напомним, что во время поисков Василия добровольцы обклеивали объявления район его предположительного проживания. К сожалению, родственники не знали точного адреса.