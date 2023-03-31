Забайкальский драматический театр приедет в Иркутск с шестью спектаклями Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина выступит в Иркутском музыкальном театре с 17 по 24 мая. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

-Иркутяне смогут посмотреть в исполнении читинцев такие комедии как «Забайкальская кадриль» и «Авантюристки поневоле», трагифарс «Зойкина квартира», мелодраму «Девичник», спектакль необычного жанра «дела давно минувших дней» «Игроки» и музыкальную сказку «Старик Хоттабыч», - говорят в правительстве.

Уточняется, что иркутские театралы отправятся со своими постановками по обмену в Забайкалье. К читинцам приедет Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского. Их гастроли запланированы с 4 по 15 июня. Зрителям покажут девять спектаклей и два концерта, некоторые – по два раза.

Такая поездка в Забайкалье для иркутских актеров не в первый раз. Этот театр отправляется в Читу уже в 17-й раз. Уточняется, что спектакли театров можно будет посетить и по Пушкинской карте.