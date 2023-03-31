16-летний юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты в Забайкалье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 марта, около 20.30 появилась информация, что произошел инцидент с подростком недалеко от поселка Шерловая Гора в Борзинском районе Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба местного следственного комитета.

- По имеющейся информации, два 16-летних подростка прогуливались на территории заброшенной угольной шахты. Они были в нескольких десятках метров друг от друга. Спустя время один из них потерял второго, - говорят следователи

Предполагается, что подросток упал в провал, образовавшийся из-за обрушения бывших стволов шахты. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся поиски подростка.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее сообщалось, что завершились поиски 39-летнего уроженца Иркутска Василия Кутепова.