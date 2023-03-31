В Усть-Куте школа №6 получила новую технику и оборудование Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Куте школа №6 получила проекторы, ноутбуки, интерактивную панель и оргтехнику. Также завезено и оборудование для классов химии, математики, физики и технологии. Об этом сообщают в правительстве региона.

-Технику приобрели по федеральной программе модернизации школьных систем образования. Также в школу завезли и мебель. Сейчас в школе продолжается капремонт, к которому приступили в июне прошлого года, - говорят власти.

На данный момент подрядчик занимается установкой окон, проводит укладку полов, выполняет отделочные работы. На площадке работают 45 человек. Модернизация объекта в совокупности оценивается в 94 миллиона рублей.

Так, на оборудование выделили 10 миллионов рублей, из которых 6,5 миллиона - деньги федеральной казны.

Ранее сообщалось, что Забайкальский драматический театр приедет в Иркутск с шестью спектаклями.