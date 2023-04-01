С 2019 года в Иркутской области отремонтировано 1,2 тысячи километров автотрасс Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области за последние четыре года - с 2019 по 2022 годы по проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 1230 километров автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Это 440 участков, на которые суммарно потрачено 39,4 миллиарда рублей. Деньги выделялись из федерального, областного и местного бюджетов, - говорят в правительстве.

Так, в случае с дорогами регионального и межмуниципального значения за этот промежуток времени привели в порядок 207 участков. Их общая протяженность - 969 километров. Что касается дорог местного значения, то подрядчики отремонтировали 233 участка общей протяженностью 260,7 километра.

Среди крупных дорожных объектов - капремонт трассы Иркутск – Большое Голоустное длиной 114 километров.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте школа №6 получила новую технику и оборудование. В частности, привезены ноутбуки и проекторы.