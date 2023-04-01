В ходе СВО скончались уроженцы Эхирит-Булагатского района Алексей Бархеев и Евгений Хантуев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти сообщили о том, что в ходе специальной военной операции скончались еще два бойца - уроженца Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщил мэр Геннадий Осодоев в своем телеграм-канале.

-Тяжелая неделя. Проводили в последний путь еще двух наших парней из Кукунут Алексея Бархеева и Евгения Хантуева. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям, - написал он.

Ранее сообщалось, что иркутяне-участники СВО встретились с первым заммэра Андреем Южаковым. Бойцы рассказали о том, что необходимо для фронта.

Также мы писали, что доброволец из Забайкалья случайно встретил друга детства в окопе на СВО. Сам мужчина отправился на СВО ради детей. Дома его ждут две дочки-красавицы.

Кроме этого, сообщалось, что завершились поиски 39-летнего уроженца Иркутска Василия Кутепова.