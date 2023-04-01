Полиция сняла с рейса Иркутск-Москва двух пьяных пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В иркутскую транспортную полицию поступило сообщение, что на борту самолета Иркутск-Москва буянят два пассажира. Как выяснилось в ходе проверки, они были пьяны.

-На борту самолета 52-летний житель Краснодарского края и 44-летний житель Саратова были пьяны и выражались нецензурной бранью в адрес экипажа. Командир судна отказал им в перелете, - говорят в ведомстве.

На них составили протоколы об административном правонарушении. Сейчас мужчины задержаны.

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