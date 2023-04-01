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НовостиОбщество1 апреля 2023 7:35

Иркутский театр юного зрителя работает над спектаклем «Женитьба Бальзаминова»

Над ним работает команда из Санкт-Петербурга
Елена СИНИЦА
Иркутский театр юного зрителя работает над спектаклем «Женитьба Бальзаминова»

Иркутский театр юного зрителя работает над спектаклем «Женитьба Бальзаминова»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском театре юного зрителя им. А. Вампилова приступили к работе над спектаклем «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Эта постановка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Работает над постановкой творческий коллектив из Санкт-Петербурга. Он уже ставил два спектакля для Иркутского театра юного зрителя - «Прошлым летом в Чулимске» по драме Александра Вампилова и «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя, - говорят в правительстве.

Для этого спектакля купили специальные сценические вентиляторы, которые будут фокусировать поток воздуха в центре и обеспечивать эффект ветра. Также имеются мобильные декорации и специальное освещение для создания эффекта легкости.

Ранее сообщалось, что в Иркутске прошел концерт Филиппа Киркова. Фанаты вовсю делятся своими впечатлениями.