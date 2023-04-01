На ремонт помещений творческого клуба "Солнышко" в Иркутске направят 1,6 миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На днях вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников посетил творческие клубы "Солнышко" и "Любимовка". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Центр "Солнышко" создали в 1995 году. Здесь работают хореографическая школа и студия этнических барабанов, также имеется отделение современного танца, - говорят в администрации.

Так, 150 человек занимаются в составе образцового ансамбля. Этот коллектив - обладатель четырнадцати гран-при региональных, всероссийских и международных фестивалей.

Площадь помещений центра составляет 608,2 квадратных метра. На ремонт этих помещений хотят направить 1,6 миллиона рублей. В частности, на эти деньги отреставрируют стены в залах и раздевалке, заменят акустические панели и линолеум.

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