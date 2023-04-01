В Иркутской области за четыре года на поддержку семей с детьми направлено 23,4 миллиарда Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За четыре года по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Иркутской области на поддержку семей было направлено 23,4 миллиарда рублей. Деньги выделялись как из федерального, так и из регионального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Поддержку оказывают как многодетным семьям, так и молодым родителям, у которых родился первый ребенок. Есть адресная поддержка и для тех, кто оказался в непростой финансовой ситуации, - говорят в правительстве региона.

Например, с 2021 года в регионе действует единовременная выплата для семей, чей доход меньше двукратной величины прожиточного минимума. Такая семья может претендовать на выплату при рождении первого ребенка. Размер выплаты - свыше 25 тысяч рублей. Такое пособие индексируется каждый год.

Единовременные выплаты при рождении ребенка предоставляются всем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Размер выплаты – 10 тысяч рублей.

В случае, если в семье одновременно рождаются от двух детей, то они могут получить 35 тысяч рублей на каждого ребенка.