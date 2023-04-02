В Иркутске открылась выставка образцов вышивки и ткачества XIX - XXI веков. Фото: музей истории Иркутска имени А.М. Сибирякова

В музее истории Иркутска имени А.М. Сибирякова представляют новую выставку «Браные узоры». Все желающие смогут увидеть характерные для Сибири вышивки и ткацкие работы в филиале «Дом ремесел и фольклора». Это более 30 образцов декоративно-прикладного искусства периода конца XIX - начала XXI веков.

- Традиционные орнаменты браного узора — это своего рода древние письмена, знаковая передача информации, - рассказали в пресс-службе музея. - Каждый символ имеет свое значение. Для работы чаще использовались белый и красный цвета, иногда к ним добавлялся черный. Для каждого яруса деталей одежды - ворот, подол, отвороты и т. д. - были свои орнаменты.

На выставке методист Любовь Бардовская покажет, как создаются узоры в технике «Браное ткачество».

Экспозиция будет открыта до конца августа 2023 года.

Напомним, на ремонт помещений творческого клуба «Солнышко» в Иркутске, который был создан в 1995 году, направят 1,6 миллиона рублей. Площадь помещений центра составляет 608,2 квадратных метра. В частности, во время работ отреставрируют стены в залах и раздевалке, заменят акустические панели и линолеум.

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