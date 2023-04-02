Температура -4 градуса и порывы ветра до 12 м/с ожидаются в Иркутске 2 апреля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Внимание, автомобилисты Приангарья! Синоптики предупреждают: 2 апреля на дорогах области местами ожидается гололедица. Также в воскресенье будет ветрено. В южных районах порывы усилятся до 15-16 м/с. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- В целом по региону ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, в южных районах северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-16 м/с, - говорят метеорологи.

Температура опустится до -1...-6 градусов, при облачной погоде до -10...-15.

В Иркутске также будет облачно. Воздух прогреется до -2 градусов. Северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 марта, в столице Приангарья зажигал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Зал ледового дворца был заполнен преданными фанатами его творчества. Практически к каждой песне у артиста был подобран отдельный костюм. Рассказываем, какими впечатлениями поделились зрители шоу.