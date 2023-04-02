Фестиваль осознанного потребления «Гаражка» пройдет в Иркутске 15-16 апреля

Фестиваль осознанного потребления «Гаражка» пройдет в Иркутске, сообщают в соцсетях МАУ «Праздник». Мероприятие состоится в Ледовом дворце «Айсберг» 15 и 16 апреля 2023 года.

В программе: зона гаражной распродажи, где гости будут расхламлять гардеробы, территория бесплатного обмена, куда можно принести ненужные вещи в хорошем состоянии, а также выбрать то, что приглянется абсолютно бесплатно. Также есть возможность сделать тату, пирсинг, заплести косы и так далее. А в другой зоне - купить товары местных творцов и хендмейдеров. В зоне сортировки отходов иркутяне сдадут вторсырье и больше узнают о переработке.

А еще запланированы еда, DJ, живая музыка и даже услуга быстрой свадьбы, чтобы почти по-настоящему пожениться.

Напомним, иркутяне продолжают обсуждать концерт Филиппа Киркова, состоявшийся в пятницу, 31 марта. Отзывы в соцсетях как позитивные, так и негативные. Одной из тем стала ошибка поп-короля. Приветствуя зал, артист перепутал название города, в котором выступает, но быстро исправился. Видео уже завирусилось в местных пабликах.

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