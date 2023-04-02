Свет отключили в части населенных пунктов по Байкальскому тракту под Иркутском. Фото: Иркутские электрические сети.

В воскресенье, 2 апреля, без света остались сразу несколько домов по Байкальскому тракту. Отключение света произошло в 14:01. Такие меры предприняли для устранения технологического нарушения работы сети. Об этом сообщают в соцсетях Иркутских электрических сетей.

- Под отключение попала часть домов в поселке Новая Разводная на улицах Березовая, Верхняя, Веселая, Весовая, Горизонт, Дорожная, Западная, Западный, Звездный, Карьерная, Карьерный, Кирпичная, Лесная, Морская, Осиновый, Пограничная, Полевая, Пражская, Приморская, Светлая, Светлый, Совхозная, Средняя, Трактовая, Хвойная, Южная, Янтарная, в микрорайоне Аура, ДНП Вымпел, а также, в поселке Молодежный на улице Грибная, - уточнили в пресс-службе компании.

Восстановить подачу электроснабжения пообещали восстановить до 17:00.

Напомним, жителей Иркутска порадовал прогноз погоды синоптиков Росгидромета. Согласно нему, на следующей неделе в город вновь вернется потепление - столбик термометра покажет +16 градусов! В понедельник, 3 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до -10 градусов, днем воздух прогреется до +1.