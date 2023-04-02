Иркутская область участвует в военно-патриотической акции «Верни герою имя» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 26 марта по 9 мая Приангарье присоединится ко Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Первые мероприятия акции начались в иркутских школах №3, №9, №65. С ребятами провели цикл диалогов на тему «Люди мужественных профессий». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Состоятся мероприятия по обустройству на обелисках, мемориалах защитникам Отечества и воинских захоронениях, а также пройдет работа в архивах для установления имен защитников Отечества и тружеников тыла, - рассказали в правительстве региона. - Важными событиями акции станут «Уроки мужества» в образовательных организациях, написание поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим - участникам специальной военной операции.

Напомним, фестиваль осознанного потребления «Гаражка» пройдет в Иркутске. Мероприятие состоится в Ледовом дворце «Айсберг» 15 и 16 апреля 2023 года. В программе: зона гаражной распродажи, территория бесплатного обмена, ярмарка местных хендмейдеров. Также у гостей есть возможность сделать тату, пирсинг, заплести косы и так далее. В зоне сортировки отходов иркутяне сдадут вторсырье и больше узнают о переработке.

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