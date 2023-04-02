20 мобильных бань, квадрокоптеры и тепловизоры доставили в зону СВО из Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За последние несколько дней военным из Иркутской области в зону СВО из родного региона доставили очередную партию гуманитарной помощи. На месте работает заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

- В Приангарье все больше компаний подключаются к помощи бойцам. Не только на стадии сбора гуманитарной помощи, но и обеспечивают транспортировку грузов. Горд, что жители региона понимают эту истину - наша сила в единстве. Спасибо всем! - обратился к жителям Приангарья глава региона Игорь Кобзев.

Сразу нескольким полкам доставили посылки от родственников, 20 мобильных бань, деньги на которые были собраны во время телемарафона, а также квадрокоптеры и тепловизоры от Народного фронта, тепловизионные прицелы и два комплекта оборудования для ремонта техники в полевых условиях.

Напомним, с 26 марта по 9 мая Приангарье присоединится ко Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Первые мероприятия акции начались в иркутских школах №3, №9, №65. С ребятами провели цикл диалогов на тему «Люди мужественных профессий». Важными событиями акции станут «Уроки мужества» в образовательных организациях, написание поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим - участникам специальной военной операции.

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