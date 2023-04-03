25 человек пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и Иркутского района за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе с 27 марта по 2 апреля произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП пострадали 25 человек, в том числе и трое детей. Статистикой аварийности за минувшие семь дней с КП-Иркутск поделились в Госавтоинспекции Иркутска.

- Наиболее часто происходили столкновения транспорта – таковых за неделю зарегистрировано девять – и наезды на пешеходов – таких случаев было восемь, - говорят полицейские.

Также за это время в городе и пригороде зарегистрировано одно опрокидывание, один наезд на препятствие и один съезд с дороги.

- Мы призываем к взаимовежливости и строгому соблюдению установленных на дороге правил, - говорят инспекторы. - Необходимо быть максимально внимательными при приближении к пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим в городской черте и на трассах.

Напомним, накануне рабочий сорвался в шахту лифта и погиб в одном из торговых центров города - подробности.

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