ФОКи в Жигалово и Карлуке планируют открыть в 2023 году. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В поселке Жигалово и деревне Карлук в Приангарье продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы идут по графику, открытие спортивных объектов запланировано в 2023 году. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- Оба объекта строятся по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», - отмечаются специалисты.

Что же будет размещаться в данных ФОКах? Там оборудуют игровой и тренажерный залы, организуют раздевалки и душевые. Предусмотрен, конечно, в объектах и медицинский кабинет. Заниматься в данных комплексах смогут жители населенных пунктов баскетболом, волейболом, единоборствами и другими видами спорта. Также в помещении возможна будет сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Напомним, накануне стало известно, что спортсмен из Бурятии установил мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости - подробности.