Закон о поддержке волонтеров появится в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Закон о поддержке волонтерского движения появится в Приангарье. Возможность внесения проекта закона «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Иркутской области» рассмотрена на заседании Законодательного собрания региона.

Идея его создания принадлежит депутатам Молодежного парламента области и родилась еще до начала проведения специальной военной операции. Прорабатывалась она в течение нескольких лет.

Закон обозначит основные понятия в области волонтерства, а также будет регулировать сферу господдержки некоммерческих организаций-волонтеров.

- За последние годы количество добровольцев в России выросло в пять раз, если раньше это было 3% населения, то сейчас 15%. Поэтому внесение закона очень своевременно, - отмечают специалисты.

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