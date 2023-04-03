Закон о поддержке волонтеров появится в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Закон о поддержке волонтерского движения появится в Приангарье. Возможность внесения проекта закона «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Иркутской области» рассмотрена на заседании Законодательного собрания региона.
Идея его создания принадлежит депутатам Молодежного парламента области и родилась еще до начала проведения специальной военной операции. Прорабатывалась она в течение нескольких лет.
Закон обозначит основные понятия в области волонтерства, а также будет регулировать сферу господдержки некоммерческих организаций-волонтеров.
- За последние годы количество добровольцев в России выросло в пять раз, если раньше это было 3% населения, то сейчас 15%. Поэтому внесение закона очень своевременно, - отмечают специалисты.
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