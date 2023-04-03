Стал известен размер выплаты к 78-ой годовщине Победы ветеранам в Иркутской области Фото: Даниил ОПАРИН

Ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в Приангарье уже в апреле. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Социального фонда России по Иркутской области.

- Размер ежегодной выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы составит 10 тысяч рублей, - говорят специалисты. - Пособие придет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны одновременно с выплатой пенсии.

Отмечается, что получить выплату в этом году смогут 129 ветеранов, в их числе 113 участников войны и 16 инвалидов ВОВ.

Напомним, КП-Иркутск рассказывала о ветеране Великой Отечественной войны, который установил мировой рекорд по толканию ядра. Хотя до 90 лет никогда не занимался этим видом спорта. Корреспондент "Комсомолки" пообщался с Константином Познянским и разузнал секрет его активности и долголетия - подробности здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал