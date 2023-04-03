Стал известен размер выплаты к 78-ой годовщине Победы ветеранам в Иркутской области
Фото: Даниил ОПАРИН
Ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в Приангарье уже в апреле. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Социального фонда России по Иркутской области.
- Размер ежегодной выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы составит 10 тысяч рублей, - говорят специалисты. - Пособие придет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны одновременно с выплатой пенсии.
Отмечается, что получить выплату в этом году смогут 129 ветеранов, в их числе 113 участников войны и 16 инвалидов ВОВ.
Напомним, КП-Иркутск рассказывала о ветеране Великой Отечественной войны, который установил мировой рекорд по толканию ядра. Хотя до 90 лет никогда не занимался этим видом спорта. Корреспондент "Комсомолки" пообщался с Константином Познянским и разузнал секрет его активности и долголетия - подробности здесь.
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