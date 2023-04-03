Пенсионерка в Иркутской области попала в сети мошенников, покупая продукты в мессенджере Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В одном из мессенджеров жительница Братска наткнулась на чат с предложениями лучшей цены на продукты. Конечно, стоимость там была ниже, чем в магазинах, и женщина решила заказать товара на три тысячи рублей. После заказа ей пришла ссылка, перейдя по которой женщина перевела деньги. Однако, ни продуктов, ни своих трех тысяч рублей пенсионерка больше не увидела. Об этом КП-Иркутск рассказали в Межмуниципальном управлении МВД России «Братское».

Отмечается, что пенсионерка знала о том, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам и переводить деньги неизвестным личностям, но думала, что ее это не коснется.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Напомним, «Комсомолка» накануне сообщала о том, что в МВД сотсавили портрет телефонного мошенника в Иркутской области - подробности.

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